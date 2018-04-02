Ещё
Изображения ерша и бычка-цуцика украсят стены станции «Нагатинский затон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве

Изображения ерша и бычка-цуцика украсят стены станции «Нагатинский затон» 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
Изображения 12 разновидностей рыб могут украсить стены будущей станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Нагатинский затон». Об этом сообщили в мастерской Za bor, которая победила в конкурсе на разработку архитектурной концепции станции.
"Нагатинский затон — это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности и в некотором смысле наивен, но тем самым он нам и показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек московского региона. Мы провели небольшое исследование и отобрали 12 видов рыб, которые действительно водятся. Пока есть такой список: плотва, судак, окунь, пескарь, серебряный карась, лещ, жерех, ерш, толстолобик, бычок-цуцик, щука, сом. Но список будет уточняться со специалистами", — сказали в мастерской, передает Агентство «Москва».
Как отметили в мастерской Za bor, основным отделочным материалам, согласно техническому заданию, является натуральный камень.
Международный конкурс на архитектурную концепцию двух станций БКЛ объявили в ноябре 2017 года. Заявки на участие в нем подала 51 команда архитекторов из девяти стран. Десять финалистов конкурса получат по 400 тысяч рублей.
"Нагатинский затон" и «Кленовый бульвар» — станции мелкого заложения с одним вестибюлем и береговыми платформами. Они расположены на восточном участке Большой кольцевой линии метро за станцией «Печатники».
Большая кольцевая линия протянется на 69 километров. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки. Ранее сообщалось, что Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой.
Москва24: последние новости
Режим работы вестибюля станции метро "Комсомольская" изменился до 24 мая Собянин сообщил о скором открытии "Ледовой пещеры" в парке "Зарядье" Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России357
«Россия сорвалась с цепи»1130
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»347
Что останется у Тулеева после отставки99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
00:25
Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
Новости Москвы
01:00
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Новости Москвы
03:01
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение