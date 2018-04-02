Изображения ерша и бычка-цуцика украсят стены станции «Нагатинский затон»

Изображения 12 разновидностей рыб могут украсить стены будущей станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Нагатинский затон». Об этом сообщили в мастерской Za bor, которая победила в конкурсе на разработку архитектурной концепции станции.

"Нагатинский затон — это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности и в некотором смысле наивен, но тем самым он нам и показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек московского региона. Мы провели небольшое исследование и отобрали 12 видов рыб, которые действительно водятся. Пока есть такой список: плотва, судак, окунь, пескарь, серебряный карась, лещ, жерех, ерш, толстолобик, бычок-цуцик, щука, сом. Но список будет уточняться со специалистами", — сказали в мастерской, передает Агентство «Москва»

Как отметили в мастерской Za bor, основным отделочным материалам, согласно техническому заданию, является натуральный камень.

Международный конкурс на архитектурную концепцию двух станций БКЛ объявили в ноябре 2017 года. Заявки на участие в нем подала 51 команда архитекторов из девяти стран. Десять финалистов конкурса получат по 400 тысяч рублей.

"Нагатинский затон" и «Кленовый бульвар» — станции мелкого заложения с одним вестибюлем и береговыми платформами. Они расположены на восточном участке Большой кольцевой линии метро за станцией «Печатники».

Большая кольцевая линия протянется на 69 километров. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки. Ранее сообщалось, что Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой.