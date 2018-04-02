Потепление: синоптики рассказали о погоде в Москве

В московский регион придет весна. К середине текущей недели воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщили АГН «Москва» в погодном центре «Фобос».

По словам синоптика, во вторник, 3 апреля, в Москве немного похолодает — на 2-3 градуса, но со среды, 4 апреля, в столицу придет потепление.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

«Начиная со среды, характер погоды начнет резко улучшаться: в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов», — сказал собеседник агентства.

В погодном центре подчеркнули, что такая теплая погода сохранится до конца текущей недели.

Напомним, на прошлой неделе в Москве температура воздуха в ночные часы опускалась до минусовых значений. На дорогах образовалась гололедица.

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