В новой Москве заполнено 85% созданных рабочих мест

Около 85% созданных в новой Москве рабочих мест востребовано специалистами различных профессий, при этом развитие городского транспорта на новых территориях столицы сделает новые рабочие места более доступными для жителей города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Порядка 85% созданных рабочих мест в новой Москве востребованы специалистами различных отраслей. Близость индустриального парка « Внуково Логистик» с аэропортом «Внуково» и реализуемые правительством Москвы программы по строительству метро и развития городского транспорта создадут возможность для комфортного доступа к 3 тысячам создаваемых рабочих мест», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Он напомнил, что с 2012 года, с момента присоединения новых территорий к Москве) в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) введено 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, что обеспечило рабочими местами более 100 тысяч человек.

«Ежегодно этот показатель растет на 10 тысяч и более и уже к концу этого года достигнет 200 тысяч рабочих мест», — добавил Жидкин.

Он уточнил, что в новой Москве наиболее востребованы специалисты в сферах строительства, логистики, транспорта и связи, социальной и финансовой, топливно-энергетическом и сельском хозяйстве.

«Только за последние шесть-семь месяцев согласовано строительство 50 объектов для создания в ТиНАО новых рабочих мест. Комфортное жилье, транспортная доступность, наличие социальных объектов в совокупности с достойной работой обеспечивают приток в новую Москву высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул Жидкин.