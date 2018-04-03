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Порядка 90 новых парков создадут в новой Москве
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Порядка 90 новых парков создадут в новой Москве 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО, Александр Кожохин
В Троицком и Новомосковском округах Москвы планируется обустроить около 90 парковых территорий, их площадь составит от 20 до нескольких тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Около 90 новых парков появится в новой Москве. Чтобы они не превратились в однотипные зеленые зоны, для каждой территории разрабатывают собственную концепцию развития», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он напомнил, что сразу после присоединения новых территорий в июле 2012 года приступили к очистке леса от бытового мусора, расчистке пожарных прудов и строительству пожарных подъездов. За пять лет в ТиНАО появилось 13 парков. Среди них — парк 70-летия Победы, «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек», парк Победы. Большинство этих парков были созданы или реконструированы на средства или бюджета Москвы, или бюджетов поселений.
Как отметил Жидкин, новые парки в ТиНАО будут разными по площади: от небольших в 20 гектаров до масштабных — площадью порядка 3 тысяч гектаров. Парки для повседневного отдыха появятся рядом с жилыми домами.
Так, неповторимую природу Карелии воссоздаст инвестор в составе жилого комплекса «Белые ночи». Образ русского севера и продуманное зонирование общественных пространств помогут сделать атмосферу на территории комплекса комфортной и добрососедской. Парк площадью около 100 гектаров создадут по проекту голландского архитектурного бюро. Компания-инвестор провела международный конкурс на строительство парка.
К проекту приступят уже в этом году, его реализуют поэтапно. Постепенно застройщик будет наращивать территорию, которая войдет в общий парк. В течение пяти лет будут строиться жилые комплексы, парк сформируется к моменту завершения этих проектов.
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