Синюю ветку метро могут продлить в Гольяново

Синяя ветка метро может прийти в Гольяново после 2025 года

После 2025 года Арбатско-Покровскую линию метро могут продлить в район Гольяново на востоке Москвы . Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую. «Для улучшения транспортной доступности района Гольяново в соответствии с Генеральным планом прорабатывается возможность продления Арбатско-Покровской линии с ориентировочным сроком строительства после 2025 года», — сказала Ю. Княжевская. По словам главы муниципального округа Гольяново Тимофея Четверткова, новая станция позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская», а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.