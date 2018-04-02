Синюю ветку метро могут продлить в Гольяново

После 2025 года Арбатско-Покровскую линию метро могут продлить в район Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
«Для улучшения транспортной доступности района Гольяново в соответствии с Генеральным планом прорабатывается возможность продления Арбатско-Покровской линии с ориентировочным сроком строительства после 2025 года», — сказала Ю. Княжевская.
По словам главы муниципального округа Гольяново Тимофея Четверткова, новая станция позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская», а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.