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Более 31 тысячу элементов навигации обновят на МЦК и в метро к ЧМ
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Более 31 тысячу элементов навигации обновят на МЦК и в метро к ЧМ 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Более 31 тысячи элементов навигации обновят в метро и на МЦК к чемпионату мира по футболу, а на новых схемах специальными значками обозначат стадионы «Лужники» и "Спартак", сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.
"Более 31 тысячи элементов навигации обновят в метро и на МЦК. Это схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. На новых схемах отображены открывшиеся станции — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии", — сказал он.
Также на картах будет изображен логотип ЧМ-2018, а стадионы «Лужники» и «Спартак», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр отметят специальными значками.
Масштабная программа по обновлению навигации в метро и на МЦК, как пояснил Ликсутов, была запущена в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира.
"Обновление более 30 тысяч схем в поездах метро и МЦК завершено на 70%, полностью работы будут закончены в апреле. Обновленные схемы помогут поклонникам футбола легко определить, на какую станцию им ехать, чтобы попасть на матч или в официальную фан-зону", — добавил вице-мэр.
С помощью схемы болельщики смогут сориентироваться, например, с тем, как доехать до стадиона «Лужники», как попасть в официальную фан-зону или где получить паспорт болельщика.
Ликсутов подчеркнул, что в метро регулярно обновляют навигационные элементы и схемы, традиционно масштабная замена навигации происходит перед открытием новых станций.
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