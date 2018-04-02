Изображения ерша, толстолобика и бычка-цуцика могут украсить стены станции метро «Нагатинский затон»

Изображения 12 разновидностей рыб могут украсить стены будущей станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Нагатинский затон», в их числе ерш, толстобик и бучок-цуцик. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в мастерской Za bor, которая победила в конкурсе на разработку архитектурной концепции станции.

«Нагатинский затон — это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности и в некотором смысле наивен, но тем самым он нам и показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек московского региона. Мы провели небольшое исследование и отобрали 12 видов рыб, которые действительно водятся. Пока есть такой список: плотва, судак, окунь, пескарь, серебряный карась, лещ, жерех, ерш, толстолобик, бычок-цуцик, щука, сом. Но список будет уточняться со специалистами», — сказали в мастерской.

Как отметили в мастерской Za bor, основным отделочным материалам, согласно техническому заданию, является натуральный камень.

В ноябре 2017 г. власти Москвы объявили конкурс на разработку архитектурной концепции станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». По результатам конкурса для станции «Нагатинский затон» была выбрана концепция, предложенная архитектурной мастерской Za bor.

Станция «Нагатинский затон» — станция восточного участка БКЛ, следующая за станцией «Печатники». Ее вестибюль будет расположен в начале ул. Коломенская. По проекту «Нагатинский затон» — станция мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами.