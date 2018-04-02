Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва»: последние новости

С.Собянин: Ледовый дворец с тренировочной площадкой и хоккейной школой появится в Солнцево в 2019 г.

Четыре детсада на более чем 1,2 тыс. мест построят в Некрасовке за счет города до конца года