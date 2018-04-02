Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов 

Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на северо-западе (в районах Южное и Северное Тушино); с внутренней стороны — на юге (в районе Бирюлево Западное) и юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино). По направлению в город есть затруднения на Ленинградском, Новорижском, Боровском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском и Щелковском шоссе.
На Третьем транспортном кольце движение незначительно осложнено с внешней стороны — на севере (в районе станции метро «Сухаревская») и в обоих направлениях в районе станции метро «Парк культуры».
В центре Москвы движение затруднено на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Москворецкой и Серебрянической, Котельнической набережных, ул. Николоямская, Новой Площади, ул. Никольская, также движение незначительно затруднено на ул. Большая Лубянка, ул. Моховая, ул. Мясницкая, ул. Новый Арбат (в сторону центра).