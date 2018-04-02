Ещё
На кассах московского метро с англоговорящими сотрудниками появятся специальные стикеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На кассах московского метро с англоговорящими сотрудниками появятся специальные стикеры 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
На кассах Московского метрополитена с англоговорящими сотрудниками появятся специальные стикеры We speak English, сообщает m24. Это будет сделано к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется использовать более 150 стикеров на 76 станциях. Речь идёт о платформах, популярных у туристов, а также тех, что расположены рядом со стадионами ЧМ-2018. Среди них — «Новослободская», «Лубянка», «Спортивная», «Тушинская».
«Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как сообщает портал мэра и правительства, в метро работают около 340 кассиров, свободно говорящих по-английски. К моменту начала турнира их будет более 400.
Помогать туристам на платформах также будут около 100 волонтёров и ещё 100 сотрудников метро. На знание иностранных языков проверят и контролёров.
Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.
RT на русском: последние новости
На фестивале «Пасхальный дар» Москву украсят более 150 арт-объектов В МЧС рекомендовали жителям Москвы сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта На станции метро «Комсомольская» в Москве введут ограничения из-за ремонта эскалаторов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю17
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России238
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать150
«Россия сорвалась с цепи»1077
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение