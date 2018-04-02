На кассах московского метро с англоговорящими сотрудниками появятся специальные стикеры

На кассах Московского метрополитена с англоговорящими сотрудниками появятся специальные стикеры We speak English, сообщает m24. Это будет сделано к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется использовать более 150 стикеров на 76 станциях. Речь идёт о платформах, популярных у туристов, а также тех, что расположены рядом со стадионами ЧМ-2018. Среди них — «Новослободская», «Лубянка», «Спортивная», «Тушинская».

«Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Как сообщает портал мэра и правительства, в метро работают около 340 кассиров, свободно говорящих по-английски. К моменту начала турнира их будет более 400.

Помогать туристам на платформах также будут около 100 волонтёров и ещё 100 сотрудников метро. На знание иностранных языков проверят и контролёров.

Ранее Nation News сообщало, что на МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года.