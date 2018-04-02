Столица готовится к Пасхе

Пасхальный фестиваль в Москве: куличи, сувениры и прогулки по храмам

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве в субботу, 7 апреля, на празднике москвичам и гостям столицы предложат более 30 видов куличей, огромное количество авторских сувениров и игрушек, а также широкую культурную программу, в которую войдут бесплатные экскурсии по храмам, мастер-классы и выступления уличных театров.

Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в торговой программе фестиваля — 81 участник, среди которых и индивидуальные предприниматели, и компании, производящие пасхальные сувениры и товары для украшения дома, а также благотворительные фонды.

"В торговых шале гости найдут все для того, чтобы праздник был по-настоящему радостным — это авторские предметы для украшения дома — к примеру, необычные пасхальные венки; текстиль: нарядные скатерти и салфетки; игрушки и свечи ручной работы. А еще — самые разнообразные куличи, творожную пасху, пряники ручной работы и монастырский мед", — сказал Немерюк.

Он также пояснил, что 40% ассортимента фестивальной торговли составят кондитерские изделия, 23% — сувениры, 20% придется на продукцию церковных лавок, монастырскую продукцию, еще 10% составят изделия ручной работы и 7% — текстильная продукция.

Более 30 видов куличей и кексов

Как рассказали в оргкомитете, гостей фестиваля удивят разнообразием куличей и пасхальных кексов — свыше 30 видов. В их числе — сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые).

Помимо этого, посетителям предложат отведать и другие угощения. Так, в Климентовском переулке гостям предложат шоколадные яйца ручной работы, вблизи ЦУМ на Кузнецком мосту можно будет найти куриные, перепелиные и цесариные яйца, украшенные пасхальной росписью. Для любителей необычного представят расписные страусиные яйца весом более килограмма.

На площади Революции участники праздника смогут попробовать пончики с финиковым медом, кленовым сиропом и цукатами, пасхальные медовые пряники, куличи с сухофруктами и грецкими орехами. А на Манежной площади — кексы панеттоне с изюмом, пасхальную яблочную шарлотку и ореховый десерт с халвой. В целом праздничные угощения можно будет попробовать на всех 38 площадках, которые откроются в городе.

Волгограда, Армении. Однако и угощениями дело не ограничится. Гостям фестиваля предложат авторские игрушки, свечи ручной работы и сувениры, созданные подопечными благотворительных фондов. Как пояснили в оргкомитете, сувениры привезут мастера из Вологды Дагестана , Тульской, Воронежской, Нижегородской, Курской и Владимирской областей, а также с Украины , из Белоруссии

Так, ремесленная мастерская "Надежда" представит на площади Революции более 50 видов декоративных свечей ручной работы, цены на которые начинаются от 100 рублей. Например, посетители смогут забрать себе свечку в виде пасхального кролика или большого пасхального яйца, украшенного орнаментом. А литейная мастерская из Воронежа, которая работает с 1989 года, представит на Тверской площади действующие малые колокола из бронзы весом от 350 граммов до четырех килограммов, из которых можно даже собрать мини-звонницу, говорится в сообщении.

"Все колокола у нас украшены самыми разными изображениями. Есть, например, именные колокола, с изображением святых — Георгия Победоносца, Сергия Радонежского, а есть — украшенные изображениями достопримечательностей разных городов или даже оформленные по мотивам известных картин — например, "Богатырей" Васнецова", — рассказали представители мастерской, слова которых приводит оргкомитет.

На Тверской площади и на улице Профсоюзной, 41 можно будет найти дизайнерскую детскую одежду из натурального льна, рассчитанную на детей от рождения и до пяти лет, а также дизайнерские куклы-"тильда" в точно такой же одежде. Как рассказали мастера, идею им подсказали их собственные маленькие дети, которые захотели нарядиться "как любимые игрушки".

Здесь же предложат скатерти и салфетки с пасхальным декором, венки, украшенные разноцветными "пасхальными яйцами", деревянные фигурки курочек и петушков. Помимо этого, специально для фестиваля мастера сделали сюжетные игрушки из муки, воды и соли — фигурки людей с куличами, веточками вербы, пасхальными яйцами в руках, добавили в оргкомитете.

Уличные театры и прогулки по храмам

Для посетителей пасхального фестиваля организаторами подготовлена интересная культурная программа: традиционно на фестивальных площадках состоятся представления уличных театров, выступления и мастер-классы.

В этот раз гости фестиваля смогут осмотреть удивительные инклюзивные постановки, в которых наряду с профессиональными актерами сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта "Золотая маска" в городе" артисты шести московских театров и шести театров из других регионов России покажут 24 таких представления. Одно из представлений для фестиваля подготовил московский фонд поддержки слепоглухих людей. Увидеть бесплатные спектакли можно будет на Манежной и Тверской площадях, на площади Революции и на улице Профсоюзной у дома 41.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет серия бесплатных экскурсий по храмам, в ходе которых экскурсанты узнают множество интересных фактов об архитектуре красивейших столичных храмов, их истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана.

Всего в рамках "Пасхального дара" пройдет 28 экскурсий, присоединиться к любой из прогулок каждый желающий сможет совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на moscowwalking.ru.

Благотворительные проекты

Как ранее подчеркнул мэр города Сергей Собянин , благотворительность станет лейтмотивом фестиваля "Пасхальный дар".

Так, например, гости фестиваля смогут помочь детям-сиротам и детям с тяжелой формой эпилепсии. Ряд благотворительных фондов представят на площадках сувениры и поделки, выполненные детьми. Средства от приобретенных посетителями фестиваля игрушек пойдут на помощь этим детям.

К примеру, благотворительный фонд "Содружество", который помогает детям с эпилепсией, привезет на фестиваль авторские игрушки из ткани — пасхальных кроликов, барашков, кукол, мыло ручной работы и пряники. Все это — работы родителей детей, которым помогает фонд. Цены на сувениры стартуют от 50 рублей (за маленькие тканевые сердечки для семейных фотосессий), а, к примеру, мыло можно будет приобрести всего за 100 рублей.

"Все средства до копейки мы потратим на помощь детям. Например, сбор в 70 тысяч рублей для нас — это возможность сделать генетических анализ двоим пациентам", — рассказала исполнительный директор фонда Анна Смирнова.

Кроме того, гости фестиваля смогут помочь бездомным животным. На трех площадках Тверского бульвара пройдет программа "Четвероногий друг", где для посетителей устроят тематические лекции и мастер-классы, участники смогут пообщаться с профессиональными заводчиками, кинологами и ветеринарами.

На площадке возле памятника Тимирязеву будет работать фестивальный "зоомагазин", в котором все желающие смогут приобрести корм и другие товары для бездомных собак и кошек и тут же передать их в подарок благотворительным фондам. При этом прийти на эти площадки можно будет со своими питомцами.

Также благотворительный фонд "Созвездие добра" предложит посетителям поделки детей-воспитанников Зубцовского детского дома, которые представят Россию в финале детского чемпионата мира по футболу среди детей-сирот.

"Дети расписали вручную пасхальные яйца, украсили их бисером, связали очень смешной кулич, а еще смастерили необычный сувенир: велосипед, в котором в корзинке едут веселые цыплята", — цитируются в сообщении слова представителей фонда.

Безопасность

Более 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют в Москве для обеспечения безопасности на площадках пасхальных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения пасхальных мероприятий на территории города Москва планируется задействовать наряд численностью свыше 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В департаменте отметили, что площадки праздничных мероприятий будут заблаговременно обследованы. На время пасхальных праздников в городе с целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка предусмотрена установка контрольно-пропускных пунктов с использованием арочных и ручных металлодетекторов.