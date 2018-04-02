Столица готовится к Пасхе

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве в субботу, 7 апреля, на празднике москвичам и гостям столицы предложат более 30 видов куличей, огромное количество авторских сувениров и игрушек, а также широкую культурную программу, в которую войдут бесплатные экскурсии по храмам, мастер-классы и выступления уличных театров.
Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в торговой программе фестиваля — 81 участник, среди которых и индивидуальные предприниматели, и компании, производящие пасхальные сувениры и товары для украшения дома, а также благотворительные фонды.
"В торговых шале гости найдут все для того, чтобы праздник был по-настоящему радостным — это авторские предметы для украшения дома — к примеру, необычные пасхальные венки; текстиль: нарядные скатерти и салфетки; игрушки и свечи ручной работы. А еще — самые разнообразные куличи, творожную пасху, пряники ручной работы и монастырский мед", — сказал Немерюк.
Он также пояснил, что 40% ассортимента фестивальной торговли составят кондитерские изделия, 23% — сувениры, 20% придется на продукцию церковных лавок, монастырскую продукцию, еще 10% составят изделия ручной работы и 7% — текстильная продукция.
Более 30 видов куличей и кексов
Как рассказали в оргкомитете, гостей фестиваля удивят разнообразием куличей и пасхальных кексов — свыше 30 видов. В их числе — сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые).
Помимо этого, посетителям предложат отведать и другие угощения. Так, в Климентовском переулке гостям предложат шоколадные яйца ручной работы, вблизи ЦУМ на Кузнецком мосту можно будет найти куриные, перепелиные и цесариные яйца, украшенные пасхальной росписью. Для любителей необычного представят расписные страусиные яйца весом более килограмма.
На площади Революции участники праздника смогут попробовать пончики с финиковым медом, кленовым сиропом и цукатами, пасхальные медовые пряники, куличи с сухофруктами и грецкими орехами. А на Манежной площади — кексы панеттоне с изюмом, пасхальную яблочную шарлотку и ореховый десерт с халвой. В целом праздничные угощения можно будет попробовать на всех 38 площадках, которые откроются в городе.
Однако и угощениями дело не ограничится. Гостям фестиваля предложат авторские игрушки, свечи ручной работы и сувениры, созданные подопечными благотворительных фондов. Как пояснили в оргкомитете, сувениры привезут мастера из Вологды, Волгограда, Дагестана, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Курской и Владимирской областей, а также с Украины, из Белоруссии и Армении.
Так, ремесленная мастерская "Надежда" представит на площади Революции более 50 видов декоративных свечей ручной работы, цены на которые начинаются от 100 рублей. Например, посетители смогут забрать себе свечку в виде пасхального кролика или большого пасхального яйца, украшенного орнаментом. А литейная мастерская из Воронежа, которая работает с 1989 года, представит на Тверской площади действующие малые колокола из бронзы весом от 350 граммов до четырех килограммов, из которых можно даже собрать мини-звонницу, говорится в сообщении.
"Все колокола у нас украшены самыми разными изображениями. Есть, например, именные колокола, с изображением святых — Георгия Победоносца, Сергия Радонежского, а есть — украшенные изображениями достопримечательностей разных городов или даже оформленные по мотивам известных картин — например, "Богатырей" Васнецова", — рассказали представители мастерской, слова которых приводит оргкомитет.
На Тверской площади и на улице Профсоюзной, 41 можно будет найти дизайнерскую детскую одежду из натурального льна, рассчитанную на детей от рождения и до пяти лет, а также дизайнерские куклы-"тильда" в точно такой же одежде. Как рассказали мастера, идею им подсказали их собственные маленькие дети, которые захотели нарядиться "как любимые игрушки".
Здесь же предложат скатерти и салфетки с пасхальным декором, венки, украшенные разноцветными "пасхальными яйцами", деревянные фигурки курочек и петушков. Помимо этого, специально для фестиваля мастера сделали сюжетные игрушки из муки, воды и соли — фигурки людей с куличами, веточками вербы, пасхальными яйцами в руках, добавили в оргкомитете.
Уличные театры и прогулки по храмам
Для посетителей пасхального фестиваля организаторами подготовлена интересная культурная программа: традиционно на фестивальных площадках состоятся представления уличных театров, выступления и мастер-классы.
В этот раз гости фестиваля смогут осмотреть удивительные инклюзивные постановки, в которых наряду с профессиональными актерами сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта "Золотая маска" в городе" артисты шести московских театров и шести театров из других регионов России покажут 24 таких представления. Одно из представлений для фестиваля подготовил московский фонд поддержки слепоглухих людей. Увидеть бесплатные спектакли можно будет на Манежной и Тверской площадях, на площади Революции и на улице Профсоюзной у дома 41.
Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет серия бесплатных экскурсий по храмам, в ходе которых экскурсанты узнают множество интересных фактов об архитектуре красивейших столичных храмов, их истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана.
Всего в рамках "Пасхального дара" пройдет 28 экскурсий, присоединиться к любой из прогулок каждый желающий сможет совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на moscowwalking.ru.
Благотворительные проекты
Как ранее подчеркнул мэр города Сергей Собянин, благотворительность станет лейтмотивом фестиваля "Пасхальный дар".
Так, например, гости фестиваля смогут помочь детям-сиротам и детям с тяжелой формой эпилепсии. Ряд благотворительных фондов представят на площадках сувениры и поделки, выполненные детьми. Средства от приобретенных посетителями фестиваля игрушек пойдут на помощь этим детям.
К примеру, благотворительный фонд "Содружество", который помогает детям с эпилепсией, привезет на фестиваль авторские игрушки из ткани — пасхальных кроликов, барашков, кукол, мыло ручной работы и пряники. Все это — работы родителей детей, которым помогает фонд. Цены на сувениры стартуют от 50 рублей (за маленькие тканевые сердечки для семейных фотосессий), а, к примеру, мыло можно будет приобрести всего за 100 рублей.
"Все средства до копейки мы потратим на помощь детям. Например, сбор в 70 тысяч рублей для нас — это возможность сделать генетических анализ двоим пациентам", — рассказала исполнительный директор фонда Анна Смирнова.
Кроме того, гости фестиваля смогут помочь бездомным животным. На трех площадках Тверского бульвара пройдет программа "Четвероногий друг", где для посетителей устроят тематические лекции и мастер-классы, участники смогут пообщаться с профессиональными заводчиками, кинологами и ветеринарами.
На площадке возле памятника Тимирязеву будет работать фестивальный "зоомагазин", в котором все желающие смогут приобрести корм и другие товары для бездомных собак и кошек и тут же передать их в подарок благотворительным фондам. При этом прийти на эти площадки можно будет со своими питомцами.
Также благотворительный фонд "Созвездие добра" предложит посетителям поделки детей-воспитанников Зубцовского детского дома, которые представят Россию в финале детского чемпионата мира по футболу среди детей-сирот.
"Дети расписали вручную пасхальные яйца, украсили их бисером, связали очень смешной кулич, а еще смастерили необычный сувенир: велосипед, в котором в корзинке едут веселые цыплята", — цитируются в сообщении слова представителей фонда.
Безопасность
Более 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют в Москве для обеспечения безопасности на площадках пасхальных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Для обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения пасхальных мероприятий на территории города Москва планируется задействовать наряд численностью свыше 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
В департаменте отметили, что площадки праздничных мероприятий будут заблаговременно обследованы. На время пасхальных праздников в городе с целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка предусмотрена установка контрольно-пропускных пунктов с использованием арочных и ручных металлодетекторов.