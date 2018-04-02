Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе

Более 3,5 миллиона куличей и кексов приготовят на 13 столичных хлебозаводах. Выпекать угощения начнут после 2 апреля. Согласно прогнозам, за время праздников горожане съедят более тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции.

"Горожане смогут приобрести куличи и кексы разных форм и размеров. Производители будут выпекать их по 20 рецептам", — цитирует пресс-службу департамента торговли и услуг портал мэра и правительства Москвы . Особой популярностью обычно пользуются куличи "Майский", "Медведковский", "Покровский", "Пасхальный", покрытый глазурью или сахарной пудрой и кекс "Славянский".

Каждый день на прилавки городских магазинов будут привозить около 40 видов куличей. Вес лакомств составит от 100 граммов до килограмма. Цена будет колебаться от 36 до 440 рублей.

Пасхальные угощения появятся почти в 12 тысячах продуктовых магазинов. Пекут куличи не только на столичных предприятиях, но и в собственных цехах сетевиков и в пекарнях малой мощности.

В 2018 году Пасху отмечают 8 апреля. С 7-го числа в городе стартует тематический весенний фестиваль. Темой "Пасхального дара" в новом сезоне станет благотворительность. На время праздника улицы украсят около 150 различных арт-объектов.