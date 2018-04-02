Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами

В московском метро к ЧМ-2018 выделят кассы с англоговорящими сотрудниками

Он отметил, что размещать стикеры начнут в апреле.

"Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро", — сказал он.

Раньше, как напомнил вице-мэр, кассы с англоговорящими сотрудниками помечали небольшими флажками, однако они, по его мнению, менее заметны.

Всего будет наклеено более 150 стикеров на окнах 76 станций метро, которые пользуются наибольшим спросом у туристов или расположены рядом со стадионами.

На сегодняшний день в метро работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. К чемпионату их количество возрастет до 400.