Ещё
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро к ЧМ-2018 выделят кассы с англоговорящими сотрудниками 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кассы в метро Москвы, где работают англоговорящие сотрудники, отметят стикерами "We speak English!" к чемпионату мира по футболу, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что размещать стикеры начнут в апреле.
"Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро", — сказал он.
Раньше, как напомнил вице-мэр, кассы с англоговорящими сотрудниками помечали небольшими флажками, однако они, по его мнению, менее заметны.
Всего будет наклеено более 150 стикеров на окнах 76 станций метро, которые пользуются наибольшим спросом у туристов или расположены рядом со стадионами.
На сегодняшний день в метро работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. К чемпионату их количество возрастет до 400.
РИА Новости: последние новости
В московском метро запустили тематический поезд "Малый театр" В Липецком зоопарке приготовили львятам из Москвы отдельные вольеры В Москве проверили кинотеатры после пожара в ТЦ в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»656
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1340
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке214
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla61
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение