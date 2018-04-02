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«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
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«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В столичном Парке Горького появится новый музей, расположенный на теплоходе «Максим Горький», который принадлежал И. В. Сталину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ФГБУ «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина.
По его словам, «судно имеет историческую ценность, его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек». Судно-музей планируется установить на приколе на набережной ЦПКиО имени Горького с возможностью отшвартовки и эксплуатации на реке.
Теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», построен в 1934 году. ФГБУ «Канал имени Москвы» выкупит его у Московского речного пароходства (МРП) за 20 миллионов рублей. Теплоход планируется отреставрировать, пришвартовать в московском парке Горького и сделать из него музей, посвященный истории канала. В МРП идею «судна-музея» сочли хорошей, но лишь в качестве «образовательного проекта».
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