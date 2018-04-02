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Максим Ликсутов рассказал, как иностранные болельщики найдут кассы метро с англоговорящими сотрудниками
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Максим Ликсутов рассказал, как иностранные болельщики найдут кассы метро с англоговорящими сотрудниками 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
К чемпионату мира в столичной подземки число англоговорящих кассиров достигнет 400.
На станциях московской подземки около 340 кассиров свободно говорят на английском и легко помогут иностранному болельщику или туристу не только купить проездной, но и сориентироваться.
Чтобы иностранные гости столицы могли сразу обратиться к англоговорящему кассиру метро раньше около окошка кассы стоял информационный флажок. С апреля их заменят стикерами «We speak English!».
— Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро, — рассказал РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, к чемпионату мира по футболу наклеят более 150 стикеров на кассы 76 станций метро. В основном это будут станции рядом со стадионами и пользующиеся наибольшим спросом у туристов при перемещении по городу.
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