Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»

Режим работы вестибюля станции метро «Комсомольская» изменился до 24 мая

Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро изменился по 24 мая. Там проведут ремонт эскалатора.

Механизмы будут работать только на спуск по будням с 7:00 до 11:00. Выйти со станции нужно будет через одноименную платформу на Сокольнической линии. Кроме того, только на подъем эскалаторы будут работать по вечерам с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00. Войти на станцию можно также, перейдя с красной ветки. В остальное время вход и выход пассажиров осуществляется в обычном режиме.

Эскалаторы на станции "Комсомольская" нуждаются в плановом ремонте. Такая необходимость наступает, если пробег механизма достигает 90 тысяч километров. Своевременный ремонт эскалаторов — обязательное требование безопасности работы метро.