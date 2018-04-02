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Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
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Режим работы вестибюля станции метро «Комсомольская» изменился до 24 мая 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро изменился по 24 мая. Там проведут ремонт эскалатора.
Механизмы будут работать только на спуск по будням с 7:00 до 11:00. Выйти со станции нужно будет через одноименную платформу на Сокольнической линии. Кроме того, только на подъем эскалаторы будут работать по вечерам с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00. Войти на станцию можно также, перейдя с красной ветки. В остальное время вход и выход пассажиров осуществляется в обычном режиме.
Эскалаторы на станции "Комсомольская" нуждаются в плановом ремонте. Такая необходимость наступает, если пробег механизма достигает 90 тысяч километров. Своевременный ремонт эскалаторов — обязательное требование безопасности работы метро.
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