Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»

Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро изменился по 24 мая. Там проведут ремонт эскалатора.
Механизмы будут работать только на спуск по будням с 7:00 до 11:00. Выйти со станции нужно будет через одноименную платформу на Сокольнической линии. Кроме того, только на подъем эскалаторы будут работать по вечерам с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00. Войти на станцию можно также, перейдя с красной ветки. В остальное время вход и выход пассажиров осуществляется в обычном режиме.
Эскалаторы на станции "Комсомольская" нуждаются в плановом ремонте. Такая необходимость наступает, если пробег механизма достигает 90 тысяч километров. Своевременный ремонт эскалаторов — обязательное требование безопасности работы метро.