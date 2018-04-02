Больше остановок. Где появятся новые железнодорожные станции

Шесть железнодорожных станций в этом году перенесут к станциям МЦК. Пересадка с пригородных электричек на кольцо будет занимать всего несколько минут. В столице также появятся новые станции на радиальных направлениях Московской железной дороги. Подробнее — в материале портала Москва 24.

Северянин В конце 2018 года станцию Северянин Московской железной дороги перенесут к станции МЦК Ростокино. Расстояние между железнодорожной станцией и станцией МЦК сократится с 620 метров до 20-ти. Для остановки электричек в сторону Москвы и Московской области построят три пассажирские платформы, а к Ростокино пассажиры смогут выйти двумя способами: через подземный переход или наземный. Подземный пройдет под ж/д путями Ярославского направления, у него будет два выхода: один на Северянинский проезд, а другой — к станции Ростокино. Выходы оборудуют эскалаторами и лифтами. В часы пик по подземному переходу за 60 минут смогут проходить до 13 тысяч человек.

Наземный же возведут над путями железной дороги и платформами. Подняться на транзитную пешеходную дорожку пассажиры смогут не только по лестнице, но и на эскалаторе или лифте. Пользоваться наземным переходом смогут в часы пик до пяти тысяч человек в час.

Пассажиропоток после сближения станций Северянин и Ростокино в утренние и вечерние часы пик может составить 37 тысяч человек.

Новая комфортная пересадка снизит нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская». Сейчас на Ярославский ежедневно приезжает на пригородных электричках более 97 тысяч человек, а пассажиропоток Ярославского направления составляет почти 450 тысяч человек в сутки.

Карачарово Остановочный пункт Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) перенесут на полкилометра к МЦК в этом году. Строящаяся железнодорожная станция заменит действующий остановочный пункт железной дороги, который демонтируют, и станет новым железнодорожным вокзалом Москвы. Сюда перераспределят часть пригородных поездов с Курского и Казанского. На станции будет восемь ж/д путей: шесть сквозных, по которым пойдут электрички и скоростные поезда Москва — Нижний Новгород до Курского вокзала. А два других — оборотные, для электричек, которые будут отсюда отправляться и приходить на конечную станцию.

С платформы Карачарово пассажиры смогут пересесть на новую радиальную линию — Кожуховскую, которая дойдет до района Некрасовка. Линию обещают открыть уже в этом году. Соединится подземным переходом железная дорога с Большим кольцом метрополитена, станцией «Нижегородская», ориентировочно через год.

Строящийся ТПУ «Рязанская» на Рязанском проспекте, который объединит общественный транспорт, станет одним из крупнейших в Москве. Он разгрузит Курский вокзал и центральные станции метрополитена — «Курскую» Кольцевой линии, «Курскую» Арбатско-Покровской линии и «Чкаловскую» Люблинско-Дмитровской линии.

Ленинградская На Рижском направлении МЖД построят новую платформу Ленинградская. Она будет интегрирована со станцией МЦК Стрешнево. Переход с одной станции на другую займет несколько минут по крытому переходу. Сейчас пассажиры, стремящиеся попасть с платформы Ленинградская на станцию МЦК Стрешнево, преодолевают пешком полтора километра.

В настоящее время строители возводят платформы и два новых пассажирских терминала. Быстрой и комфортной пересадкой ежедневно будут пользоваться до 4,5 тысячи человек. «Обновленная платформа Ленинградская станет одним из остановочных пунктов второго Московского центрального диаметра Нахабино Подольск », — отметил ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Окружная Станцию Окружная Савеловского направления МЖД возведут в 50 метрах от одноименной станции МЦК. Построят ее на эстакаде.

Пересесть пассажиры смогут также на третью станцию «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, которую открыли 22 марта этого года. Все три «Окружные» будут связаны лифтами и эскалаторами.

Варшавская На Павелецком направлении МЖД к станции Верхние Котлы МЦК перенесут железнодорожную платформу Нижние Котлы. Новая станция получит название Варшавская. Здесь планируется возвести до конца 2018 года платформу с турникетно-кассовым терминалом, построить пути, модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Сейчас станции Нижние Котлы и Верхние Котлы разделяет расстояние 1,2 километра.

Пассажирская пересадка снизит нагрузку на станции метро «Павелецкая» и «Нагатинская». Прогнозируемый пассажиропоток нового узла составит около 18 тысяч человек в час пик.

Новохохловская В конце этого года крытым переходом свяжут станцию МЦК Новохохловская с одноименной станции Курского направления МЖД между остановками Калитники и Текстильщики. Действующую станцию Новохоловская демонтируют. «Площадь железнодорожной станции Новохохловская составит почти 1,6 тысячи квадратных метров. Платформу возведут островного типа, это значит, что поезда будут останавливаться с каждой стороны», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . Новую платформу и станцию МЦК соединит стеклянный надземный переход.

Здания вестибюлей новой станции Новохохловская построят в виде стеклянных кубов, соединенных прозрачными галереями переходов. Внутренние помещения отделают гранитом и материалами, поглощающими шум и вибрации.

Возле каждого вестибюля расположатся современные платформы с лавочками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами.

Остафьево На Курском направлении в начале года начали строительство новой станции Остафьево. Она будет располагаться между станциями Щербинка и Силикатная в ТиНАО рядом со строящейся дорогой-связкой Калужского и Варшавского шоссе.

Открыть Остафьево планируют в 2019 году. Два входа в вестибюль станции расположатся со стороны улиц Подольская и Южная. Внутри вестибюля разместится пешеходная галерея, три кассы, турникетный зал, служебные и технические помещения. Для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками предусмотрены два эскалатора и лифт. Общая площадь станционных построек составит 1,8 тысячи квадратных метров. Архитектурная форма новой станции будет схожей с формой Новохохловской — два стеклянных куба, соединенных стеклянной наземной пешеходной галереей.

По словам Марата Хуснуллина, новый остановочный пункт позволит обеспечить железнодорожным сообщением прилегающие районы Новомосковский и Южный, которые сейчас активно застраиваются, а также частично разгрузит проспект Юных Ленинцев и Рязановское шоссе.

Минская Между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Матвеевской в 2019 году начнется строительство новой железнодорожной станции — Минская. Ее возведут вблизи станции метро «Минская» Калининско-Солнцевской линии. Станции соединят переходом.

Справа от железной дороги в сторону центра в ближайшем будущем пройдет новая магистраль — Южный дублер Кутузовского проспекта. Обе станции, а также наземный транспорт, курсирующий по прилегающим улицам, объединят в транспортно-пересадочный узел «Минская». Строительство ТПУ должно начаться в этом году. Транспортный узел разгрузит станцию метро «Киевская» Кольцевой линию метро и Киевский вокзал на 30 процентов.

Аминьевское шоссе На пересечении Аминьевского шоссе и железной дороги построят железнодорожную станцию Аминьевская. Она расположится между платформой Матвеевская и Очаково. С пригородной станции пассажиры смогут пересаживаться на станцию метро «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии.

К возведению обеих станций приступят в 2019 году. Пересадка с железной дороги на метро в районе Аминьевского шоссе станет частью транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе».

Здесь планируется построить автостанцию, подземные пешеходные переходы, разворотные площадки общественного транспорта, а также многофункциональный комплекс с подземным паркингом на 302 машино-места.

Санино Третью станцию на Киевском направлении МЖД возведут за пределами МКАД. Названная по близлежащей деревне станция Санино, появится между станциями Кокошкино и Крекшино. Сейчас расстояние от Кокошкино до Крекшино — 4,5 километра. Новый остановочный пункт разобьет длинный перегон, и жителям близлежащих населенных пунктов станет удобнее добираться до центра города.