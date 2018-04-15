В Петербург пришла долгожданная весна

Сегодня горожан и гостей Петербурга ожидает солнечная погода. Никаких осадков не предвидится, а температура воздуха днем прогреется до +9 градусов, передают «Невские новости».

Такая же солнечная погода ожидает горожан и в выходные. В субботу в городе на Неве будет гораздо теплее, а столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов. Ночью в Северной столице -2 градуса. Ветер северо-восточный, умеренный, 6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба и в течение дня меняться не будет.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в ближайшие по ночам будет достаточно прохладно, однако уже со следующей недели столбик термометра не будет опускаться ниже ноля даже в ночное время.