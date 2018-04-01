Большинство активных граждан поддержали создание сквера

Проект сквера у станции метро «Улица 1905 года» поддержали более 80 процентов участников голосования на проекте «Активный гражданин» («АГ»).

В пресс-службе «АГ» в минувшие выходные рассказали, что, согласно проекту благоустройства, площадь рядом со станцией разделят на три части. Через первую — транзитную — москвичи смогут попасть непосредственно в метро. Вторая часть — зеленая. На ней высадят деревья, кустарники, обустроят клумбы и газоны. Третья часть площади будет предназначена для отдыха и торговли.

Помимо этого, на новой площади полностью заменят покрытие, установят лавочки и урны.

Всего в голосовании за проекты благоустройства приняли участие без малого 11,5 тысячи человек.

— Предложенный проект благоустройства поддержали 84,52 процента участников голосования. Из них более 200 человек представили свои предложения, как можно сделать сквер лучше, — рассказали в пресс-службе проекта.

Среди наиболее интересных предложений можно отметить фонтанчик с питьевой водой, станции велопроката и велопарковку. Также жители предложили высадить на площади еще больше деревьев и кустарников.

— 4,96 процента участников не поддержали проект и предложили оставить все как есть. Вариант ответа «Это должны решать специалисты» выбрали 10,52 процента активных граждан, — добавили в пресс-службе «АГ».

Также участники проекта выбрали проект благоустройства новой зоны отдыха в Марьиной Роще, на территории у Еврейского музея и центра толерантности. На трех гектарах разработчики проекта предлагают установить фонари, проложить тротуары, высадить деревья и кустарники, разбить цветники и оборудовать две детские площадки.

Как и в случае с площадью у метро «Улица 1905 года», некоторые проголосовавшие предложили собственные идеи по благоустройству, например, установить фонтаны и арт-объекты.