Собянин показал ледяную пещеру в парке «Зарядье»

Столичные власти показали изнутри уникальную ледяную пещеру в парке «Зарядье»

Видео из строящейся ледяной пещеры в парке «Зарядье» выложил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин , на ролике видно, как выглядит уникальный павильон изнутри.

«Скоро откроем уникальный павильон «Ледяная пещера» в «Зарядье». Новые технологии позволят круглогодично сохранять температуру минус 5 градусов. По сути, это гигантский термос-холодильник. Ну а в теплой зоне будет кафе с функцией интерактивного заказа», — написал Собянин. Скоро откроем уникальный павильон "Ледяная пещера" в #Зарядье. Новые технологии позволят круглогодично сохранять температуру -5 градусов. По сути, это гигантский термос-холодильник. Ну а в теплой зоне будет кафе с функцией интерактивного заказа. pic.twitter.com/pH7otyMnj9— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 апреля 2018 г.

Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной более 10 километров. Внутри циркулирует около 8 тонн специальной охлаждающей жидкости. Высота «ледника», который позволит гостям окунуться в атмосферу Арктики, достигает 6 метров.

Автор проекта и художник Александр Пономарев ранее отмечал, что специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, разместили под «ледником». На стенах, потолке и полу пещеры искусственно наморожены новые слои инея, который затем преобразовались в лед.

Посетители павильона смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.