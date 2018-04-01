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Собянин показал ледяную пещеру в парке «Зарядье»
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Столичные власти показали изнутри уникальную ледяную пещеру в парке «Зарядье» 

РИАМО 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Видео из строящейся ледяной пещеры в парке «Зарядье» выложил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин, на ролике видно, как выглядит уникальный павильон изнутри.
«Скоро откроем уникальный павильон «Ледяная пещера» в «Зарядье». Новые технологии позволят круглогодично сохранять температуру минус 5 градусов. По сути, это гигантский термос-холодильник. Ну а в теплой зоне будет кафе с функцией интерактивного заказа», — написал Собянин.
Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной более 10 километров. Внутри циркулирует около 8 тонн специальной охлаждающей жидкости. Высота «ледника», который позволит гостям окунуться в атмосферу Арктики, достигает 6 метров.
Автор проекта и художник Александр Пономарев ранее отмечал, что специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, разместили под «ледником». На стенах, потолке и полу пещеры искусственно наморожены новые слои инея, который затем преобразовались в лед.
Посетители павильона смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.
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