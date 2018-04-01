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Москвичей возмутили появившиеся после ремонта «уродливые пятна» на вестибюле «Баррикадной»
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Москвичей возмутили появившиеся после ремонта «уродливые пятна» на вестибюле «Баррикадной» 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Пользователи соцсети Facebook обратили внимание на некачественный ремонт вестибюля станции московского метро «Баррикадная», из-за чего конструкция покрылась «уродливыми пятнами».
«Вы только посмотрите, что сделали ремонтники с прекрасным вестибюлем «Баррикадной»! И когда дождь и когда сухо — она вся в уродливых пятнах!» — отмечается на странице CozyMoscow.
К записи приложены фото, на которых видно, что облицовка вестибюля имеет неоднородный цвет — от светло-коричневого до темно-коричневого.
РИАМО обратилось за комментариями в пресс-службы Московского метрополитена и столичного департамент культурного наследия, однако ответов пока не поступило.
Ремонт вестибюля станции метро «Баррикадная» завершился в начале 2016 года. В ходе работ строители обновили облицовку стен, потолка и пола, полностью преобразили кассовую зону, обновили турникеты, двери и освещение, произвели замену всех коммуникаций, отремонтировали и покрасили козырек станции.
Для ремонта вестибюля станции «Баррикадная» использовали гранит, срок службы которого при бережной эксплуатации составляет более 100 лет.
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