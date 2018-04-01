Ледовый дворец построят в районе Солнцево

В 2018 году в столичном районе Солнцево появится новый Ледовый дворец с ареной и тренировочной площадкой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Солнцеве в следующем году появится Ледовый дворец, в котором будут ледовая арена, тренировочная площадка и хоккейная школа. Юные и взрослые спортсмены смогут оттачивать мастерство, заниматься по индивидуальным программам», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На официальном сайте мэра столицы уточняется, что площадь Ледового дворца составит более 6 тысяч квадратных метров. Он будет располагаться на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова.
Здание будет двухэтажным. Ледовая арена и тренировочная площадка разместятся на первом этаже. На втором будут хоккейная школа, кафе и трибуна на 250 человек, с которой откроется вид на большую арену и тренировочную площадку. Проект также предполагает создание парковки на 38 машино-мест.
«Двухэтажное здание построят в футуристическом стиле. Создать ощущение архитектуры будущего поможет 3D-фасад в форме волны. Волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей. Оно полностью накроет второй и частично первый этажи Ледового дворца и защитит здание от попадания прямых солнечных лучей», — добавляется на сайте.
Фасады первого этажа покроют перфорированными панелями. На них нарисуют гигантские фигуры хоккеистов высотой 3,5 метра. Вечером футуристический фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться.