«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 2 апреля из-за сильного ветра

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.

В понедельник, 2 апреля, в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В Москве Подмосковье ожидается сильный ветер и туман. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.

Кроме того, такой же уровень опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа, кроме Владимирской и Воронежской областей, говорится в публикации.

2 апреля в столичном регионе ожидаются осадки в виде небольшого дождя. По прогнозу синоптиков, будет дуть южный ветер со скоростью 17 метров в секунду. Ночью максимальная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, днем столбик термометра поднимется до плюс 8-10 градусов.

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