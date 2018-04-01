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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 2 апреля из‑за ветра
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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 2 апреля из‑за ветра 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на 2 апреля из-за сильного ветра и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа, кроме Владимирской и Воронежской областей.
В Московском регионе 2 апреля ожидается небольшой дождь. Порывы южного ветра днем будут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, днем будет плюс 8-10 градусов.
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