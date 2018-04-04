Синоптики рассказали о погоде на Пасху

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Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе на Пасху 

РИАМО 40 минут назад
Фото: ТАСС
В Подмосковье и Москве 8 апреля, на Пасху, потеплеет до плюс 12 градусов и обойдется без осадков, но накануне ночью, 7 апреля, ожидается дождь, сообщается на сайте Росгидромета.
Так, 7 апреля ночью будет плюс 4 градуса, временами будет идти дождь, днем температура составит плюс 10 градусов, будет облачно и без осадков.
«Воскресенье, 8 апреля: ночью — плюс 2 градуса, переменная облачность, без осадков. Скорость ветра — 3 метра в секунду. Днем — плюс 12 градусов, небольшая облачность, без осадков, скорость ветра — 2 метра в секунду», — говорится в сообщении.
В начале следующей недели в Московском регионе станет еще теплее. 9 и 10 апреля ожидается плюс 16 градусов, а 11 апреля — плюс 17. Осадки в эти дни маловероятны, но 10 апреля может пройти небольшой дождь.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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