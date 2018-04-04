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Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице
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Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
Теплая, но ветреная погода установится в столице во время празднования Пасхи, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем — комфортная десятиградусная отметка, примерно от восьми до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", — цитирует Вильфанда ТАСС.
Глава Гидрометцентра отметил, что температура на Пасху перерастет норму на три-четыре градуса. Потепление продолжит набирать обороты в начале следующей недели.
Ранее синоптики обещали, что к пятнице, 6 апреля в городе потеплеет до 15 градусов выше нуля, не исключены дожди в некоторых районах. Прогноз остается актуальным.
В столице с 7 апреля начнется фестиваль «Пасхальный дар». Будет организовано множество уличных мероприятий, объединенных темой благотворительности.
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