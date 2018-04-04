Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице

Роман Вильфанд. Теплая, но ветреная погода установится в столице во время празднования Пасхи, заявил глава Гидрометцентра России

"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем — комфортная десятиградусная отметка, примерно от восьми до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", — цитирует Вильфанда ТАСС

Глава Гидрометцентра отметил, что температура на Пасху перерастет норму на три-четыре градуса. Потепление продолжит набирать обороты в начале следующей недели.

Ранее синоптики обещали, что к пятнице, 6 апреля в городе потеплеет до 15 градусов выше нуля, не исключены дожди в некоторых районах. Прогноз остается актуальным.

В столице с 7 апреля начнется фестиваль «Пасхальный дар». Будет организовано множество уличных мероприятий, объединенных темой благотворительности.