Строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартиры планируется начать в рамках программы реновации в 2018 г.

Строительство 34 домов общей вместимостью 7 тыс. 54 квартиры планируется начать в рамках программы реновации жилфонда Москвы в 2018 г. Об этом Агентству «Москва» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«На текущей момент в 2018 г. казенное предприятие «Управление гражданского строительства» планирует начать строительство 34 жилых домов с общей мощностью 470,81 тыс. кв. м с общим количеством 7 тыс. 54 квартир», — заявил он.

Помимо этого, отметил А. Бочкарев, для целей программы реновации в рамках адресной инвестиционной программы Москвы в период 2018-2020 гг. планируется завершение проектирования и строительства еще 73 жилых домов.