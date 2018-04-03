Ещё
Строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартиры планируется начать в рамках программы реновации в 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартиры планируется начать в рамках программы реновации в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство 34 домов общей вместимостью 7 тыс. 54 квартиры планируется начать в рамках программы реновации жилфонда Москвы в 2018 г. Об этом Агентству «Москва» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«На текущей момент в 2018 г. казенное предприятие «Управление гражданского строительства» планирует начать строительство 34 жилых домов с общей мощностью 470,81 тыс. кв. м с общим количеством 7 тыс. 54 квартир», — заявил он.
Помимо этого, отметил А. Бочкарев, для целей программы реновации в рамках адресной инвестиционной программы Москвы в период 2018-2020 гг. планируется завершение проектирования и строительства еще 73 жилых домов.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение поездов на центральном участке фиолетовой ветки метро введено в график Ремонт ж/д платформ «Дмитров» и «Трикотажная» не повлияет на график движения поездов в апреле Более 300 деревьев высадят в рамках благоустройства площади перед главным входом ВДНХ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя77
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»343
Российская «Дрель» напугала британцев85
Что делает спецназ США у российских границ94
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев544
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение