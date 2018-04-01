В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +7 градусов

В начале рабочей недели на территорию Омской области придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Однако в ночные часы сохранится морозная погода.

Так, в понедельник, 2 апреля, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха ночью -7…-12 градусов, при прояснении до -18. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днём потеплеет до +2 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Ночью и днём будет идти снег. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 3 апреля, ночью местами небольной снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -6… -11 градусов, при прояснении до -16, днём -2… +3 градусов.

В среду, 4 апреля, ночью будет идти небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью -5… -10 градусов., при прояснении до -15, днём +2… +7 градусов.