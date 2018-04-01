Задержавшийся в Москве на 1,5 часа поезд прибыл в Санкт‑Петербург вовремя 

На Ленинградском вокзале в столице произошла задержка отправления поезда Москва — Санкт-Петербург на 1,5 часа из-за технической неисправности, но он прибыл в пункт назначения вовремя, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Федеральной пассажирской компании.
Тридцать первого марта в 22:28 на станции «Москва-пассажирская» (Ленинградский вокзал) в связи с технической неисправностью вагона произошла задержка движения поезда №28 сообщением Москва — Санкт-Петербург. Время задержки может составить около 1 часа 30 минут.
«Несмотря на задержку при отправлении поезд нагнал время время опоздания в пути следования и прибыл в северную столицу в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении.