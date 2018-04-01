Задержавшийся в Москве на 1,5 часа поезд прибыл в Санкт‑Петербург вовремя

Тридцать первого марта в 22:28 на станции «Москва-пассажирская» (Ленинградский вокзал) в связи с технической неисправностью вагона произошла задержка движения поезда №28 сообщением Москва — Санкт-Петербург. Время задержки может составить около 1 часа 30 минут.

«Несмотря на задержку при отправлении поезд нагнал время время опоздания в пути следования и прибыл в северную столицу в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении.