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В Москве ожидается до 7 градусов тепла — Метеоновости
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В Москве ожидается до 7 градусов тепла — Метеоновости 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В воскресенье, 1 апреля, в столичном регионе ожидается до 7 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта циклона, центр которого из стран Западной Европы сместится в районы стран Балтии. При облачном небе пройдет дождь, наиболее интенсивный во второй половине дня. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха в столице повысится до плюс 4-6 градусов, по области она будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня — 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха повышенная, около 70%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная погода может повлиять на здоровье людей, которые страдают сердечно-сосудистой недостаточностью.
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