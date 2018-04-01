В Москве ожидается до 7 градусов тепла — Метеоновости

В воскресенье, 1 апреля, в столичном регионе ожидается до 7 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта циклона, центр которого из стран Западной Европы сместится в районы стран Балтии. При облачном небе пройдет дождь, наиболее интенсивный во второй половине дня. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха в столице повысится до плюс 4-6 градусов, по области она будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня — 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха повышенная, около 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная погода может повлиять на здоровье людей, которые страдают сердечно-сосудистой недостаточностью.