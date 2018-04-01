Дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе

Анатолий Цыганков. В начале недели в Москве Подмосковье будет облачная погода с дождем, к Пасхе воздух днем прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России

«Погода будет теплой, вечера ночью проходил первый теплый фронт, немножко снег выпал и вчера днем уже был плюс. Сегодня днем тоже плюсовая температура, снег растаял, наверное, на 5 сантиметров», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первой половине следующей недели ожидается облачная погода с дождем, а также сильный ветер, но в конце недели будет переменная облачность, возможны небольшие осадки.

«На предстоящей неделе днем плюс 5 — плюс 10, 5 и 6 апреля к Пасхе дневная температура ожидается до плюс 15 градусов», — добавил Цыганков.

По его словам, снег обычно весной тает к 10 апреля, но сейчас снега в 1,5 раза больше нормы в Московском регионе, поэтому где-то в середине апреля он должен растаять.