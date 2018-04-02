Семь пешеходных переходов через Московское центральное кольцо построят до 2020 года 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Твиттере, первый переход появится в районе Коптеево на Севере Москвы. Он соединит Старокоптевский переулок и улицу Михалковская. Отметим, что на северо-западе Москвы ведутся работы по строительству пяти новых переходов, которые будут соединять станции метро и МЦК с платформами Московской железной дороги. До конца года планируется завершиться строительство новой платформы «Ленинградская» для быстрой пересадки с пригородных поездов на станцию МЦК «Стрешнево».