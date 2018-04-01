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В воскресенье в столице ожидается до 7 градусов тепла
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В воскресенье в столице ожидается до 7 градусов тепла 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Теплая облачная погода ожидается в столице в воскресенье, 1 апреля. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
В течение дня в городе будет облачно, местами могут пройти дожди, будет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В ночь на вторник температура упадет до 13 градусов. В течение дня 2 апреля столбики термометров поднимутся до 8–10 градусов. Местами также пройдут небольшие дожди.
По данным метеорологов, изменение погоды в первый апрельский день может вызвать ухудшение самочувствия у некоторых метеозависимых людей.
Ранее синоптики сообщали, что с начала будущей недели начнет таять снег. В городе он может полностью исчезнуть уже до середины апреля, а вот в парках и лесах пролежит до 25 апреля. Несмотря на переход к весенней погоде, автомобилистов призвали не менять резину на летнюю, пока в ночные часы не установится стабильная плюсовая температура воздуха. Сейчас на дорогах все еще может появиться гололедица.
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