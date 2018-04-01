К пятнице в столице может потеплеть до 18 градусов

К концу следующей недели в столице может установиться очень теплая погода. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 18 градусов. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

Уже в четверг, 5 апреля, столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла. В течения дня в городе будет облачно и без осадков. В пятницу в Москве потеплеет до 18 градусов. При этом в разных районах города может пройти небольшой дождь.

В воскресенье, 1 апреля, воздух в городе прогреется до 7 градусов тепла и может пройти первый весенний дождь.

По данным метеорологов, с начала будущей недели начнет таять снег. В столице он может полностью исчезнуть уже до середины апреля. В парках и лесах он пролежит примерно до 25 апреля.

Несмотря на теплую погоду, автомобилистам посоветовали пока не менять резину на летнюю. Это можно будет сделать, когда ночью установится стабильно плюсовая температура.