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К пятнице в столице может потеплеть до 18 градусов
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К пятнице в столице может потеплеть до 18 градусов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
К концу следующей недели в столице может установиться очень теплая погода. По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 18 градусов. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
Уже в четверг, 5 апреля, столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла. В течения дня в городе будет облачно и без осадков. В пятницу в Москве потеплеет до 18 градусов. При этом в разных районах города может пройти небольшой дождь.
В воскресенье, 1 апреля, воздух в городе прогреется до 7 градусов тепла и может пройти первый весенний дождь.
По данным метеорологов, с начала будущей недели начнет таять снег. В столице он может полностью исчезнуть уже до середины апреля. В парках и лесах он пролежит примерно до 25 апреля.
Несмотря на теплую погоду, автомобилистам посоветовали пока не менять резину на летнюю. Это можно будет сделать, когда ночью установится стабильно плюсовая температура.
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