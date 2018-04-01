В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь

"В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому сохранится облачная погода", — сказал Тишковец РИА Новости.

Вечером, по данным центра погоды, в городе пройдёт первый весенний дождь, ветер в столице юго-восточный от 7 до 9 метров в секунду, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.