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В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь
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В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Первый весенний дождь пройдёт в Москве вечером в воскресенье, днем температура воздуха достигнет плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому сохранится облачная погода", — сказал Тишковец РИА Новости.
Вечером, по данным центра погоды, в городе пройдёт первый весенний дождь, ветер в столице юго-восточный от 7 до 9 метров в секунду, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
"Температура в столице повысится до плюс 3 — плюс 5 в середине дня, в Подмосковье от плюс 1 до плюс 6 градусов", — заявил собеседник агентства.
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