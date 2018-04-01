Началось: на мосту через Волгу снова закрыты две полосы

Сегодня начался второй этап ремонта моста через Волгу. Закрыты две полосы движения для всех видов транспорта, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Автовладельцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Как показал опыт прошлого года, во время первого этапа ремонта моста, это оказывает существенное влияние на уменьшение дорожного трафика на мосту, — комментируют в городской администрации.

Напоминаем новую схему движения. Выделенные полосы для движения общественного транспорта организованы на следующих участках:

1. На улице Магистральной — от разворотного кольца общественного транспорта до автопешеходного моста через Волгу;

2. На улице Евгения Ермакова — от перекрестка с улицей Стопани до улицы Магистральной;

3. На улице Подллипаева — от улицы Советской до автопешеходного моста через Волгу;

4. На улице Советской — от здания филармонии до улицы Подлипаева;

5. На улице Энгельса — от улицы Шагова до улицы Никитской.

Всем видам транспорта, кроме общественного, движение по улице Энгельса в направлении от улицы Шагова до улицы Никитской запрещено. Ездить можно по улице Энгельса от улицы Советской (в том числе при повороте с улицы Никитской направо) в сторону улицы Шагова и от улицы Никитской в сторону улицы Советской (при повороте с улицы Никитской налево).

Что касается изменений направления движения, то они такие:

1. С улицы Советской левый и правый повороты на мост разрешены только маршрутным транспортным средствам;

2. На улице Нижняя Дебря в направлении от микрорайона Черноречье в районе пересечения с первым по направлению движения съездом с моста движение разрешено только прямо;

3. С улицы Войкова и улицы Мясницкой поворачивать на улицу Ивана Сусанина разрешено только направо.

4. С улицы Ермакова на улицу Магистральную поворот разрешен только налево, в сторону моста;

5. Заезды на проезд 3-й Пантусовский и на улицу Пантусовскую разрешены только с улицы Магистральной. Заезды на проезд 3-й Пантусовский со стороны улицы Малышковской и на улицу Пантусовскую со стороны улицы Дубравной будут перекрыты.

Выехать с 3-го Пантусовского проезда и с улицы Пантусовской можно как на улицу Магистральную, так и на улицу Михалевскую.

Важные моменты: по улице Никитской (от улицы Ивана Сусанина в сторону улицы Энгельса) введут одностороннее движение. А по правому съезду с моста в районе гостиницы «Волга» в сторону улицы Нижняя Дебря можно будет только спускаться и поворачивать как в сторону центра, так и в сторону Черноречья.

Ранее мы писали о том, что еще важно знать костромичам.