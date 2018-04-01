По ночам до 15 июня в центре Екатеринбурга будут размечать 2,5 тысячи платных парковочных мест

Мэрия Екатеринбурга разыграла госконтракт на обновление разметки платных парковок в центре Екатеринбурга — всего чуть более 2,5 тысячи парковочных мест. Стартовая цена контракта составляла 665,8 тысячи рублей, победитель торгов снизил её до 396 тысяч. Контракт планируется заключить с ООО «Дороги Урала».

Приводим полный список зон, где будет обновляться разметка:

• по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Малышева до улицы Радищева (фактическая вместимость — 97 машино-мест);

• по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Радищева до улицы Куйбышева (фактическая вместимость — 68 машино-мест);

• по улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Хохрякова (фактическая вместимость — 71 машино-место);

• по улице Хохрякова, от улицы Радищева до улицы Малышева (фактическая вместимость — 54 машино-места);

• по улице Хохрякова, от улицы Куйбышева до улицы Радищева (фактическая вместимость — 133 машино-места);

• по улице Хохрякова, от улицы Народной воли до улицы Куйбышева (фактическая вместимость — 57 машино-мест);

• по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева (фактическая вместимость — 115 машино-мест);

• по улице 8 Марта (чётная сторона), от проспекта Ленина до улицы Малышева (фактическая вместимость — 87 машино-мест);

• по улице Попова, от улицы Хохрякова до улицы Вайнера (фактическая вместимость — 90 машино-мест);

• по улице Попова, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Хохрякова (фактическая вместимость — 42 машино-места);

• по улице Хохрякова, от улицы Попова до улицы Малышева (фактическая вместимость — 60 машино-мест);

• по улице Хохрякова, от проспекта Ленина до улицы Попова (фактическая вместимость — 52 машино-места);

• по улице Сакко и Ванцетти, от проспекта Ленина до улицы Попова (фактическая вместимость — 72 машино-места);

• по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Попова до улицы Малышева (фактическая вместимость — 47 машино-мест);

• по улице Попова, от улицы Московской до улицы Сакко и Ванцетти (фактическая вместимость − 24 машино-места);

• по нечетной стороне улицы Куйбышева, от улицы Хохрякова до улицы Шейнкмана (фактическая вместимость — 50 машино-мест);

• по нечетной стороне улицы Шейнкмана, от дома № 83 по улице Шейнкмана до улицы Куйбышева (фактическая вместимость — 30 машино-мест);

• по улице Белинского, от улицы Куйбышева до улицы Энгельса (фактическая вместимость — 175 машино-мест);

• по улице Белинского, от улицы Куйбышева до улицы Декабристов (фактическая вместимость − 205 машино-мест);

• по улице Малышева, от улицы Белинского до улицы Луначарского (фактическая вместимость − 108 машино-мест);

• по улице Луначарского, от проспекта Ленина до улицы Малышева (фактическая вместимость − 147 машино-мест);

• по улице Красноармейской, от проспекта Ленина до улицы Малышева (фактическая вместимость − 128 машино-места);

• на участке от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Красноармейской (проезд вдоль здания по адресу: ул. Красноармейская, 1) (фактическая вместимость − 95 машино-мест);

• по улице Мамина-Сибиряка, от проспекта Ленина до улицы Малышева (фактическая вместимость − 147 машино-мест);

• по улице Розы Люксембург , от дома № 34 по улице Розы Люксембург до улицы Куйбышева (фактическая вместимость — 116 машино-мест);

• по улице Розы Люксембург, от улицы Малышева до дома № 25 по улице Розы Люксембург (фактическая вместимость — 117 машино-мест);

• по улице Розы Люксембург, от улицы Малышева до дома № 34 по улице Розы Люксембург (фактическая вместимость — 55 машино-мест);

• по улице Розы Люксембург, от дома № 25 по улице Розы Люксембург до улицы Куйбышева (фактическая вместимость — 55 машино-мест).

Плюсом к этому подрядчик должен будет разметить новые парковочные места в квартале улиц Ленина — Вайнера — Антона Валека — Урицкого (фактическая вместимость — 40 машино-мест). Завершить все работы должны к 15 июня.

Как указывается в материалах госконтракта, работы должны выполняться с 21:00 часов до 07:00 часов.

Стоит отметить, что, платные парковки — пока одна из самых противоречивых инициатив в Екатеринбурге, поскольку водители, которые не платят за стоянку, до сих пор не получают штрафы. Затраты на платные парковки в 2017 году составили 28 млн рублей, в то время как выручка — в три раза меньше.