На Дмитровском шоссе построят три детских сада 

На Дмитровском шоссе построим три детских сада. Два в #СВАО, на 200 мест каждый. В общей сложности они смогут принять 16 групп детей. И один — для 150 малышей в #САО. Оборудуем по последнему слову техники. pic.twitter.com/UuxgiEdGjz— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 марта 2018 г.