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На Дмитровском шоссе построят три детских сада
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На Дмитровском шоссе построят три детских сада 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге Twitter сообщил, что в районе Дмитровского шоссе будет построено три детских сада. Два из них будут рассчитаны на 200 мест и один на 150.
Столичный градоначальник отметил, что все детские сады оборудуют по последнему слову техники.
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