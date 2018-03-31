Столичные власти рассказали о превращении новой Москвы в полноценную часть города

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте о развитии новой Москвы с момента присоединения, а также о том, какие возможности новые территории предоставили жителям города и бизнесу.

Собянин напомнил, что после присоединения новые территории Москвы захлебывалась в пробках. Москвичи уезжали из города, не имея возможности приобрести жилье по приемлемым ценам, из-за высоких цен и издержек из столицы уходил бизнес. Территории вокруг МКАД застраивались спальными районами без необходимой транспортной и социальной инфраструктуры.

«Предложение о переносе федерального правительства стало катализатором идеи расширения административных границ Москвы. Когда-то границей Москвы было Бульварное кольцо, затем Садовое, и так постепенно она дошла до МКАД. На МКАД расширение официальных границ Москвы надолго остановилось, но реальный город шагнул гораздо дальше и продолжал расползаться с огромной скоростью. Взять под управление Москвы часть, один из сегментов огромного реального города, было вполне естественно», — отметил Собянин.

По его словам, увеличить территорию Москвы было невероятной по сложности задачей, но благодаря целеустремленности и благоприятному стечению обстоятельств это удалось.

После многочисленных обсуждений и публичных слушаний новую Москву идеологически разделили на три пояса. Первый — урбанистический, расположенный между плотно застроенными Южным Бутово и Солнцево, который является логическим продолжением города. Второй пояс — в основном средне— и малоэтажная застройка. Третий — в большей степени резервная территория с коттеджной и дачной застройкой, зеленые массивы и сельскохозяйственные территории.

«Зачем все это нужно москвичам? Во-первых, жилье по приемлемым ценам без потери московской прописки. Во-вторых, рабочие места для москвичей и возможности инвестиций для бизнеса. В-третьих, сохранение зеленого пояса Москвы. Развитие транспортной системы — массовое строительство дорог, приход метро, качественная социальная инфраструктура, благоустройство постепенно, но последовательно превращают новые территории в полноценный район Москвы», — добавил мэр.

На сайте отмечается, что с 2012 по 2017 годы в ТиНАО создали 100 тысяч новых рабочих мест, построили 13 миллионов квадратных метров недвижимости и восемь поликлиник, открыли две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево», а также благоустроили 14 новых парков и скверов.