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Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
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Миллиардер Магомедов арестован

Семь пешеходных переходов через МЦК построят до 2020 года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Строительство семи пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК) планируется завершить до 2020 года. Об этом на своей странице в Twitter написал Сергей Собянин.
"Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и улицу Михалковская. До 2020 года построим еще шесть переходов", — написал мэр.
Ранее сообщалось, что в четырех округах столицы построят новые пешеходные переходы через МЦК. Соответствующие проекты планировки территорий прошли публичные слушания. Переходы будут как наземными, так и подземными. В ряде случаев они свяжут между собой разрозненные районы города.
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