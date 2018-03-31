Семь переходов через МЦК построят до 2020 года

Семь пешеходных переходов через МЦК построят до 2020 года

Строительство семи пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК) планируется завершить до 2020 года. Об этом на своей странице в Twitter написал Сергей Собянин

"Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и улицу Михалковская. До 2020 года построим еще шесть переходов", — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в четырех округах столицы построят новые пешеходные переходы через МЦК. Соответствующие проекты планировки территорий прошли публичные слушания. Переходы будут как наземными, так и подземными. В ряде случаев они свяжут между собой разрозненные районы города.