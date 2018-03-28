Директор Гидрометцентра сообщил, когда в Москву придет настоящая весна

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд

сообщил

«Интерфаксу» , когда в столицу придет настоящая весенняя погода.

«Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции — с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье», — отметил Роман Вильфанд

Отмечается, что четверг и пятница будут холодными: ночью зимние -10…-12, днем столбики термометров будут едва дотягивать до 0…+1: в дневные часы греть землю будет теплое солнце.

В субботу столбики термометров покажут +3… +5 градусов тепла. В воскресенье температура воздуха прогреется до +6 градусов.

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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