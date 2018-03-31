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Закрытие восточного вестибюля станции «Фили»
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Закрытие восточного вестибюля станции «Фили»
На Западе Москвы
1 час назад
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На Западе Москвы
Комментарии
Восточный вестибюль станции «Фили» закрылся на два дня. В течение этого времени будет произведена замена подвесного потолка.
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