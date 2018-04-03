Жителям предложили выбрать новую остановку «Ласточек» в пределах Москвы

На портале электронных референдумов «Активный гражданин» Правительства Москвы стартовало голосование «Новая остановка для скоростного электропоезда „Ласточка“.

— Ежедневно сотни тысяч человек пользуются скоростными электропоездами „Ласточка“ на маршруте Крюково (Зеленоград) — Москва . По столице поезд следует без остановок до Ленинградского вокзала, и пассажиры вынуждены ехать в центр города, чтобы уже там пересесть на метро или наземный транспорт. Чтобы сделать поездки удобнее, рассматривается возможность ввести для „Ласточек“ дополнительную остановку в границах Москвы, — говорится в анонсе голосования.

В качестве вариантов ответов для новой остановки поездов-экспрессов отмечены железнодорожные платформы „Рижская“, „Останкино“ и „Петровско-Разумовское“. Все они имеют пересадки либо на станции метрополитена, либо на другие железнодорожные направления.

В голосовании уже приняли участие более 29,5 тысяч человек. В открытии новой остановки для „Ласточек“ заинтересованы 49% респондентов (более 14,5 тысяч проголосовавших). Большинство из них поддерживает открытие остановки на платформе „Петровско-Разумовское“ (37%, или 5,4 тысяч человек). 32% считают, что „Ласточки“ должны останавливаться на платформе „Рижская“ — 4,6 тысяч человек. И лишь 11% — на платформе „Останкино“ (1,5 тысячи человек).

Голосование продолжается.