Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла и иномарки на юго-западе Москвы

В столичном районе Южное Бутово произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки, два человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

«В районе д. 52 по ул. Адмирала Лазарева водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП два человека получили травмы», — сказала собеседница агентства.