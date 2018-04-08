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Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла и иномарки на юго-западе Москвы
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Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла и иномарки на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столичном районе Южное Бутово произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки, два человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«В районе д. 52 по ул. Адмирала Лазарева водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП два человека получили травмы», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
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