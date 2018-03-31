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Сергей Собянин напомнил москвичам историю развития Новой Москвы
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Сергей Собянин напомнил москвичам историю развития Новой Москвы 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам мэра Москвы, изначально вокруг Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) строились спальные районы, которые не были обеспечены необходимой транспортной и социальной инфраструктурой.
Мэр Москвы напомнил горожанам, как начиналась история развития присоединенных территорий города.
— На днях был в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Вспомнил, как начиналась история новых территорий. Москва захлебывалась в пробках. Не имея возможности приобрести жилье по приемлемым ценам, москвичи меняли свой адрес на Подмосковье. Из-за высоких цен и издержек бизнес уходил из Москвы, — написал Сергей Собянин в своем персональном блоге.
— В-третьих, сохранение зеленого пояса Москвы. Развитие транспортной системы — массовое строительство дорог, приход метро, качественная социальная инфраструктура, благоустройство постепенно, но последовательно превращают новые территории в полноценный район Москвы, — добавил Сергей Собянин.
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