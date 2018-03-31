Марат Хуснуллин: Более половины школ и детских садов в Новой Москве строят за счет инвесторов

На присоединенных территориях столицы возводится порядка 20 новых школ и детских садов, привел цифры заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин — Больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов, — отметил заммэра. По словам главы Стройкомплекса, до конца 2020 года в Троицком и Новомосковском округах планируется построить около 50 различных объектов социального назначения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Марат Хуснуллин: «На Бирюлевской линии метро планируется построить шесть станций»