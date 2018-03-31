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На «красной» ветке метро Москвы восстановили движение от «Сокольников» до «Комсомольской»
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На «красной» ветке метро Москвы восстановили движение от «Сокольников» до «Комсомольской» 

MosDay.ru 1 час назад
Прерванное из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановили между станциями «Сокольники» и «Комсомольская», сообщается в Telegram-канале столичной подземки. «Поехали поезда от „Сокольников“ до „Комсомольской“. Не едем только от „Комсомольской“ до „Парка культуры“. В обратном направлении поезда ходят», — говорится в сообщении. Метрополитен прилагает все усилия для скорейшего возобновления движения на Сокольнической линии. «Надеемся поехать в течение пяти минут», — добавляется в аккаунте.. Движение поездов полностью восстановили на «красной» ветке московского метро. Прерванное из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановили полностью, оно входит в график, сообщается в Telegram-канале столичной подземки. Ранее движение поездов на ветке было временно прекращено от станции «Сокольники» до «Парка культуры» из-за инцидента с пассажиром. После восстановили движение от «Сокольников» до «Комсомольской». «Сокольническая линия, движение полностью восстановили, вводим в график. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.. На «красной» ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов. На Сокольнической линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Telegram-канале столичной подземки. «На Сокольнической линии поезда едут с увеличенными интервалами от „Сокольников“ до „Парка культуры“ из-за инцидента с пассажиром. Будем держать в курсе», — говорится в сообщении. Пассажиров метро просят пользоваться другими линиями и наземным транспортом.. В московском метро прервалось движение поездов от «Сокольников» до «Парка культуры». Движение поездов временно прекращено на Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Сокольники» до «Парка культуры» из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Telegram-канале столичной подземки. «На Сокольнической линии от „Сокольников“ до „Парка культуры“ нет движения из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении едем с увеличенными интервалами. Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить движение», — говорится в сообщении. Пассажиров метро просят пользоваться другими линиями и наземным транспортом. В Twitter-акккаунте городского навигатора «Мосгорпасс» добавляется, что для проезда с севера Сокольнической линии до метро «Комсомольская» можно воспользоваться трамвайными маршрутами №№7 и 13. Станции метро «Спортивная», «Кропоткинская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд» и «Лубянка» связаны маршрутом М3.. Из-за ЧП с пассажиром прекращено движение в метро от Комсомольской до Парка культуры. На Сокольнической линии московского метрополитена из-за ЧП с пассажиром было прекращено движение поездов от Сокольников до Парка культуры. В настоящее время, сообщает корреспондент ИА «Моссовет», — нет движения от Комсомольской до Парка культуры. В обратном направлении поезда метрополитена ходят с увеличенными интервалами. ОБНОВЛЕНО: Движение восстановлено и вводится в график.. На центральном участке красной ветки метро увеличены интервалы поездов. Составы курсируют с задержками от «Сокольников» до «Парка культуры»Днем 31 марта поезда на Сокольнической ветке московского метро курсируют с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной подземки. «На Сокольнической линии поезда едут с увеличенными интервалами от Сокольников до Парка культуры из-за инцидента с пассажиром. Будем держать в курсе», — уточняется в сообщении. На время перебоев пассажирам рекомендовали пользоваться другими линиями метро либо пересесть на наземный транспорт.
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