Один человек погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Красные ворота»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

«На станции метро «Красные ворота» на жесткие пути упал человек. В результате полученных травм потерпевший скончался», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщала, что на Сокольнической линии от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» было приостановлено движение поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью восстановлено.