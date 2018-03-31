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Один человек погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Красные ворота»
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Один человек погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Красные ворота» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.
«На станции метро «Красные ворота» на жесткие пути упал человек. В результате полученных травм потерпевший скончался», — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщала, что на Сокольнической линии от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» было приостановлено движение поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью восстановлено.
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