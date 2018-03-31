УВД на метрополитене: Погибший на станции «Красные Ворота» мужчина сам прыгнул под поезд

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Сегодня в 13:00 на станции метро «Красные Ворота» Сокольнической линии произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 56-летний москвич, упав на жесткий путь, оказался под прибывающим электропоездом. В 13:02 напряжение на путях было снято для извлечения мужчины из-под поезда. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что мужчина «сам прыгнул под прибывающий электропоезд», — сказал А. Мышляев.

По его словам, машинист электропоезда применял экстренное торможение, тем не менее мужчина оказался под составом. Прибывший наряд «скорой помощи» констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, несовместимая с жизнью.

«В 13:31 тело мужчины извлекли, и через шесть минут пустили движение поездов. Сотрудники УВД на Московском метрополитене запросили обзор с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Информация о происшествии была сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене», — заключил А. Мышляев.

Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщала, что на Сокольнической линии от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» было приостановлено движение поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью восстановлено.