Сергей Собянин сообщил о скором открытии подстанции скорой помощи на территории промзоны Котляково

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в скором времени будет введена в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи в промышленной зоне Котляково.

— Достроили и скоро введем в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи в промзоне Котляково. Это в Царицыно, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Достроили и скоро введем в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи в промзоне #Котляково. Это в Царицыно. 300 медиков будут круглосуточно оказывать экстренную помощь и вести амбулаторный прием.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 марта 2018 г.

По словам главы города, на подстанции будут круглосуточно дежурить 300 медицинских работников. Они будут вести амбулаторный прием и оказывать экстренную медицинскую помощь.

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