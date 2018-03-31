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Сергей Собянин сообщил о скором открытии подстанции скорой помощи на территории промзоны Котляково
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Сергей Собянин сообщил о скором открытии подстанции скорой помощи на территории промзоны Котляково 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в скором времени будет введена в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи в промышленной зоне Котляково.
— Достроили и скоро введем в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи в промзоне Котляково. Это в Царицыно, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Достроили и скоро введем в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи в промзоне #Котляково. Это в Царицыно. 300 медиков будут круглосуточно оказывать экстренную помощь и вести амбулаторный прием.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 марта 2018 г.
По словам главы города, на подстанции будут круглосуточно дежурить 300 медицинских работников. Они будут вести амбулаторный прием и оказывать экстренную медицинскую помощь.
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