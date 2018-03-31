Места остановок 16 автобусных маршрутов изменятся 1, 8 и 15 апреля для поездок к московским кладбищам

Зоны посадки и высадки пассажиров изменят 16 автобусов частных перевозчиков 1, 8 и 15 апреля для более удобных поездок пассажиров к московским кладбищам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«16 автобусных маршрутов, которые работают в Юго-Западном, Северном и Восточном округах временно изменят места остановок автобусов около метро. Изменения будут действовать 1, 8 и 15 апреля около станций метро «Юго-западная», «Выхино» и «Речной вокзал». Работники ГКУ «Организатор перевозок» будут дежурить возле станций метро и помогут пассажирам найти нужную остановку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остановка автобусов №250 и №667, которые работают около станции метро «Юго-Западная» перенесена на 100 м вперед по направлению к ул. Покрышкина, а место высадки пассажиров автобуса №519 объединят с местом посадки на проспекте Вернадского по направлению в центр. Около станции метро «Выхино» будет изменена работа четырех маршрутов. Высадка пассажиров автобусов №502 и №602 будет на ул. Вешняковская возле д. 24 корп. 1, по направлению к ул. Красный Казанец, а посадка — на ул. Вешняковская возле д. 37, в обратном направлении.

Также будет изменена работа маршрута №409: остановка для высадки пассажиров будет находиться около д. 17, по направлению к ул. Касинская, а посадка — на ул. Красный Казанец возле д. 17, по направлению к ул. Снайперская. Высадка пассажиров маршрута №417 будет на остановке около дома 41 корп. 2 на ул. Вешняковская по направлению к ул. Молдагуловой, а посадка — на ул. Вешняковская возле д. 37.

В районе станции метро «Речной вокзал» будет изменена зона посадки девяти маршрутов. Автобусы маршрутов №188, №673, №745 будут останавливаться на ул. Фестивальная по направлению к Ленинградскому шоссе около д. 11. Автобусы маршрутов №559, №739, №270, №138 и №338 — около д. 4 на ул. Фестивальная по направлению к ул. Смольная. А автобус №451 — на ул. Фестивальная, д. 4 (по направлению к Ленинградскому шоссе).